​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مروجين للمخدرات في منبج

أصدرت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا اليوم بياناً، أعلنت فيه إلقاء القبض على أشخاص يروجون المخدرات في ريف منبج، جاء فيه:

“تمكنت قواتنا في مُكافحة المخدَّرات يوم أمس الخميس 27 تموز، من القبض على أربعة أشخاص متورطين بتعاطي وترويج المخدَّرات في قرية قرعة كبير بريف مدينة منبج.

ضمن إطار عمليات مكافحة المخدَّرات الهادفة للحد من انتشار الموادَّ المخدَّرة والقبض على المتورطين فيها، توصل أعضاء المكافحة لأربعة أشخاص يتعاطون ويروجون للمخدَّرات في ريف المدينة، وبعد عملية رصد دقيقة ومراقبة تحركاتهم وجمع الأدلة التي تُدينهم، قامت قواتنا بمداهمةٍ مُحكمة لمكان تواجدهم في قرية “قرعة كبير” والقبض عليهم كما عُثر بحوزتهم على مواد مخدرة وأسلحة وذخائر :

– 17 غرام من الكريستال ميث

– 1 غرام معجون حشيش

– مسدسات حربية عيار 7 عدد 2

– بندقية صيد عدد 5

– منظار عدد 1

– أداة مخصصة لإعادة تذخير طلقات البمبكشن

– سلاح أبيض عدد 2

تُهيب قواتنا الإخوة المواطنين بالإبلاغ حول أي اشتباه حول تعاطي وترويج وتجارة المخدرات، للحفاظ على مجتمعنا آمناً من هذه الآفة”.

(ف)