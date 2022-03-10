​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مروج للمخدرات في منبج

قال الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا إن "قوات مكافحة الجريمة ألقت اليوم الخميس 10 آذار/ مارس، القبض على مروج للمواد المخدرة في منبج.

وأضاف "في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة من قبل قواتنا في ملاحقة وتعقب مروجي المخدرات، توصل أعضائنا في مكافحة الجريمة لشخص يعمل في ترويج المواد المخدرة، وبعد جمع الأدلة والثبوتيات التي تثبت تورطه تم إلقاء القبض عليه بكمين محكم".

هذا وضُبِطَت بحوزة المروج (221) حبة كبتاغون و(26) حبة أنديترو، بحسب الموقع.

وأكد أن "الجاني اعترف بترويجه للمواد المخدرة لقاء مبالغ مالية، أثناء التحقيق معه ليتم تحويله إلى هيئة النيابة العامة لاتباع الإجراءات القانونية بحقه".

وشدد الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي على استمرار قواتهم في ملاحقة مروجي المواد المخدرة ومكافحة هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على الفرد والمجتمع.

(س ر)