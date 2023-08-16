​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مروّج للحشيش المخدر

وحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي، فإنه وبتاريخ 27 تموز المنصرم، ألقت قوات مكافحة المخدرات التابعة للقوى، القبض على مروج لمادة الحشيش المخدر في مدينة الطبقة.

ووفقاً للموقع فقد ألقت القوات القبض على المروّج على إحدى النقاط الأمنية في المدينة، وضبطت بحوزته (1 كغ) و316 غرام من مادة الحشيش المخدر ومبالغ مالية وعدد من الأجهزة الجوالة.

كما بيّن الموقع أنه وبعد التحقيق الأولي معه اعترف المروّج بما نُسب إليه ليتم تحويله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وشددت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على الإخوة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي نشاط لمروجي وتجار المخدرات للحفاظ على سلامة الأهالي.

(س ر)