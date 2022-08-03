​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مجموعة مروجة للمواد المخدرة في ريف دير الزور الشرقي

وحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي فقد "قامت قواتها في مكافحة الجريمة بمداهمة بلدتي غرانيج وأبو حمام بريف دير الزور الشرقي لإلقاء القبض على مجموعة مروجي للمواد المخدرة اليوم الأربعاء 3 آب/أغسطس.

بعد عمليات رصد وتحري لأعضاء المكافحة حول ملفات التعاطي والترويج للمواد المُخدرة، تم الاشتباه بأربعة أشخاص يروجون لتعاطي المُخدرات في ريف دير الزور.

حيث باشر أعضاء المكافحة بجمع الأدلة والثبوتيات التي تدينهم ليتم إلقاء القبض عليهم بمداهمة مُحكمة في منازلهم كما ضُبِطَ بحوزتهم كف حشيش 170 غرام و30 غرام من الحشيش المعجون إضافةً إلى 300 حبة كبتاغون.

أثناء التحقيق مع الجناة اعترفوا بقيامهم بالترويج لتعاطي المواد المخدرة ونشرها بين أبناء شعبنا لقاء مبالغ مالية بدعوى استغلال عقولهم وتوريطهم في الإدمان عليها.

كما قامت قواتنا بتحويل الجناة إضافة للمواد المضبوطة لهيئة النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تستمر قواتنا بمتابعة كل من يقوم بإدخال هذه الآفة ويسعى لنشرها بين مكونات شعبنا لما لها من أضرار سلبية وقاتلة ولطالما سعت الجهات المُعادية لنشرها في مجتمعاتنا لإبطال عزيمة وفعالية الأهالي ونشر الجريمة لزعزعة أمن وسلامة كافة مناطقنا".

(ف)