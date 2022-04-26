​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مجموعة لصوص في منبج

وقال الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، إن قواتهم ألقت أمس الإثنين 25 مارس/ أبريل، القبض على عدة أشخاص يمارسون السطو المسلح في مدينة منبج.

وأضاف الموقع: إثر بلاغ تقدم إلى أحد مراكزنا الأمنية مفاده تعرض منزل في أحد الأحياء لعملية السرقة والسطو المسلح من قبل عدة أشخاص مجهولين الهوية.

وباشرت قواتنا في المكافحة بعمليات الرصد والتحري وجمع المعلومات ليتم الاشتباه بمجموعة مؤلفة من ستة أشخاص من خلال تحركاتهم المشبوهة بالمدينة وبعد جمع الأدلة التي تثبت تورطهم بعمليات السرقة والسطو، تم نصب كمين محكم لهم وأُلقي القبض عليهم".

بحسب الموقع فقد ضُبِطَ بحوزة المجموعة:

1- سلاح كلاشنيكوف عدد “1”

2- مخزن سلاح عدد “2”

3- مسدس معدل نوع بريتا عيار “7” ملم

4- هواتف محمولة عدد “6”

5- أوراق ثبوتية وعقود بيع عائدة ملكيتها لأصحاب المنازل التي تم السطو عليها.

وأكد الموقع أن تم تحويل الجناة إلى هيئة النيابة العامة أصولاً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بعد التحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة التي تدينهم واعترافهم بتورطهم في العديد من عمليات السطو المسلح للمنازل، إضافة إلى أنهم من أصحاب السوابق في تعاطي المخدرات والتهريب.

(د)

ANHA