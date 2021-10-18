​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على خلية لداعش مؤلفة من 22 مرتزقاً في دير الزور

بعد تعرض المنطقة لعدة جرائم اغتيال وزرع عبوات ناسفة استهدفت العديد من موظفي المؤسسات المدنية والعسكرية، أطلقت قوى الأمن الداخلي عمليات بحث وتحرٍّ في المنطقة وأعقبتها بحملة أمنية ألقت خلالها القبض على أعضاء تلك الخلية.

وبهذا الصدد قال الإداري في الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي بشار الصعب: "بعد عمليات البحث والتحري من قبل قوى الأمن الداخلي والمتابعة والرصد تم تحديد مواقع عدة أشخاص ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الزر في ريف دير الزور الشرقي".

وبين الصعب "بأن أفراد الخلية الإرهابية كانوا متخفين في منازل متفرقة في المنطقة وكل شخص من أفراد الخلية له اختصاص معين في الإعمال الإرهابية".

وأشار الصعب "بأن أغلب أفراد الخلية أمراء ومنفذو اغتيالات ومسؤولون عن زرع عبوات وعن تأمين الاحتياجات اللوجستية لأفراد هذه الخلية في تنظيم داعش".

ولفت الصعب أنه "بالتنسيق مع التحالف الدولي تمكنت قوى الأمن الداخلي من فرض طوق أمني على تلك المنطقة وتمشيطها وإلقاء القبض على أفراد الخلية الإرهابية بالكامل ضمن تنسيق وعمل محكم من قبل قواتنا المختصة ضمن جهاز الأمن العام والقوات الخاصة (HAT) وبالتالي تطهير منطقة الزر من تلك الخلايا".

وأكد الصعب "بأنهم مستمرون بحماية المنطقة وردع الإرهاب".

(ع ع/ل)

ANHA