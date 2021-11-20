​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على خلية إرهابية في ريف تل حميس

.أعلنت قوى الأمن الداخلي، اليوم، إلقاء القبض على خليّة إرهابية في ريف بلدة تل حميس بإقليم الجزيرة

بس غير هادي الفقرة وذكر بيان لقوى الأمن الداخلي أن قوات مكافحة الإرهاب (HAT) نفذت فجر اليوم عملية دهم استهدفت خلية إرهابية مؤلفة من أربعة أشخاص في ريف تل حميس وإلقاء القبض عليهم وبحوزتهم كميّةٌ من المستندات والذخائر.

وعثر بحوزة أعضاء الخلية الإرهابية على كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى وثائق إثبات شخصية عراقية وسورية

- كلاشنكوف عدد: 3.

- مخازن كلاشنكوف عدد: 9.

- طلقات كلاشنكوف عدد: 197.

- جعب عدد: 1.

- مسدس من عيار 9 ملم مع مخزنَيَن.

- طلقات مسدسات عدد: 16.

- طلقات برنو: 19.

- لباس عسكري عدد: 1.

_قنابل عدد: 2.

- ومبلغ مالي قدره: 10500دولار أمريكي وآخر 140500 ليرة سورية.

- سلاح أبيض: 3.

- هواتف نقّالة عدد: 9.

- شرائح للإتصال عدد: 10.

- بالإضافة لإثباتات شخصية عراقية وسورية.

والجدير بالذكر أن قواتنا تهدف من خلال مجابهة الإرهاب والحد من تحركاته المتطرفة إلى إنشاء مجتمع فعّال وخاضع للمساءلة على جميع المستويات، وتشمل الغايات المندرجة تحت هذا الهدف تعزيز سيادة القانون على الصعيدين المحلي والدولي وكفالة تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة".

(ف)