​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على 9 من مرتزقة داعش في الرقة

جاء ذلك في خبر نشرته قوى الأمن الداخلي اليوم، على موقعه الرسمي في فيسبوك، جاء فيه:

"حفاظاً على أمن واستقرار مناطقنا وملاحقة خلايا داعش النائمة التي تعمل على زيادة نشاطها مستفيدةً من التهديدات والتعديات التي يقوم بها الاحتلال التركي، وانتقاماً لشهدائنا اللذين ضحوا بأنفسهم لإفشال مخطط خلايا داعش وتصدوا له في مدينة الرقة بالقرب من أحد السجون التي تضم معتقلي داعش.

قامت قواتنا خلال ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة 30 ديسمبر / كانون الأول بمداهمة عدة أماكن يختبئ فيها عناصر لداعش، في مدينة الرقة وريفها حيث تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على 9 عناصر وضبط أسلحة كانت بحوزتهم وهي كالتالي:

- كلاشنكوف عدد 2

- مخازن كلاشنكوف عدد 4

- مسدس عدد 3

- بنادق صيد عدد 3

- عملة معدنية خاصة بداعش

- راية سوداء عليها علم داعش

إن قواتنا ستستمر في ملاحقة ومتابعة كل من تسول له نفسه المساس بأمن وأمان شعبنا، كما أننا نُشيد بالتعاون الذي يقدمه أبناء شعبنا مع قواتنا بإبلاغها عن كل حركة مشبوهة تثير الشك، للقضاء على كل أشكال الإرهاب".

(ف)