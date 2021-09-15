​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على 209من المتورطين في الترويج والإتجار بالعملة المزورة 

وأصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي - شمال شرق سوريا، اليوم الأربعاء، بياناً إلى الرأي العام. قالت في مستهله: "انتشرت في الفترة الأخيرة، وبكميات كبيرة، عملة الدولار المزورة بمختلف فئاتها في الأسواق والمحلات التجارية والصناعية، ضمن الحرب الخاصة التي تمارس على مناطقنا من الجانب الاقتصادي، حيث تعمل بعض الجهات على استخدام ضعاف النفوس وشبكات النصب والاحتيال؛ لاستغلال أبناء شعبنا وترويج وإدخال العملة المزورة إلى الأسواق. في محاولة منهم الإضرار باقتصاد وموارد مناطقنا، بسبب التأثير المباشر لسعر صرف الدولار الأمريكي على الأسواق".

وأضافت: "وانطلاقاً من واجبنا في الحفاظ على الأمن الاقتصادي في مجتمعاتنا كافة، وبقرار من القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 14/7/2021، وظف مكتب مكافحة الجريمة المنظمة كل طاقاته لمتابعة الأسواق والحد من ترويج العملة المزورة، حيث تمكن من توقيف 209 أشخاص، ممن تورطوا في الترويج والإتجار بالعملة المزورة. كما ضبط بحوزتهم 473 ألف دولار أمريكي مزور، كان منها ثلاثمئة وخمس وثلاثون ألف ومئة دولار مزور في إقليم الرقة بسبب موقعها ومساحتها الجغرافية، واتساع خطوط التماس فيها وانتشار العديد من خطوط التهريب".

واختتمت بالقول "إننا في قوى الأمن الداخلي، نوكد أن كل الأعمال التي ترمي إلى إضعاف مناطقنا من كل المتربصين، لن تزيدنا إلا إصراراً وعزيمة على بذل الغالي، لإرساء الأمن والسلامة في المجتمع، وسنبقى على عهدنا في ملاحقة كل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن شعبنا والنيل منه وتسليمه للعدالة".

(س ر)

ANHA