​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تكشف سجل أحد أعضائها استشهد في دير الزور

وقال المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي - شمال شرق سوريا، في بيان نشره أمس الثلاثاء، إن أحد أعضائهم في دير الزور ارتقى إلى مرتبة الشهادة "وهو يؤدي واجبه بالدفاع عن أرضه وشعبه، الثلاثاء 1 آذار/ مارس".

سجل الشهيد بحسب البيان هو كالتالي

اسم الشهيد: حسين الصالح

اسم الأب: حسن

اسم الأم: ترموزة

مكان وتاريخ الانتساب: بصيرة 21 – 03 – 2018

مكان وتاريخ الاستشهاد: أبو حمام 01 – 03 – 2022

واختتمت قوى الأمن الداخلي - شمال شرق سوريا بيانها بالقول: "إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد “حسين” وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدّموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم، ونؤكد أننا سائرون على درب الشهادة إلى أن يعمَّ الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

(س ر)