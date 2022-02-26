​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تكشف سجل أحد أعضائها استشهد في دير الزور

وأعلن المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي - شمال شرق سوريا، أمس الجمعة، ارتقاء أحد أعضائها في دير الزور إلى مرتبة الشهادة "وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن أرضه وشعبه اليوم الجمعة 25 شباط / فبراير".

سجل الشهيد بحسب بيان المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي - شمال شرق سوريا، هو كالتالي:

اسم الشهيد: محمود المطر الجاسم

اسم الأب: حمدان

اسم الأم: جمالا

مكان وتاريخ الانتساب: هجين 06 – 12 – 2021

مكان وتاريخ الاستشهاد: هجين 25 – 02 – 2022

واختتم المركز بيانه بالقول: "إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد “محمود” وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم، ونؤكد أننا سائرون على درب الشهادة إلى أن يعمَّ الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

(س ر)