​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تكشف سجل أحد أعضائها استشهد في عين عيسى

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، اليوم الإثنين، بياناً أعلن من خلاله سجل الشهيد سلطان الشاهي.

المركز الإعلامي وخلال البيان أشار إلى أن الشهيد سلطان ارتقى شهيداً أثناء قيامه بمهامه في حماية أمن واستقرار شمال وشرق سوريا.

فيما تقدم بالتعازي لذوي الشهيد سلطان وأكد على الاستمرار في السير على درب الشهادة "إلى أن يعم الأمن والسلام كافة مناطق شمال وشرق سوريا".

وبحسب بيان المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي فإن جثمان الشهيد سلطان سيشيع إلى مزار الشهيدة دجلة كوباني اليوم الإثنين، في الساعة 12.00 ظهراً.

ووفق البيان فإن سجل الشهيد هو:

اسم الشهيد: سلطان الشاهي

اسم الأب: سلامة

اسم الأم: نوف

مكان وتاريخ الانتساب: عين عيسى 2020

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى 19/2/2022

(سـ)