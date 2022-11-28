​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضوين

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، اليوم الإثنين، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل شهيدين من أعضاء القوى.

وقال البيان في مستهله" إن العضوين محمود الخليف وبدران الغضبان من أعضاء قواتهم في مدينة الحسكة، ارتقيا إلى مرتبة الشهادة بريف دير الزور إثر تعرضهما لحادث سير يوم السبت 26 تشرين الثاني/ نوفمبر.

سجل الشهيدين حسب البيان هو كالتالي:

اسم الشهيد: محمود الخليف

اسم الأب: علي

اسم الأم: أمينة

مكان وتاريخ الانتساب: الحسكة 26/1/2022

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور 26/11/2022

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اسم الشهيد: بدران الغضبان

اسم الأب: كناش

اسم الأم: عالية

مكان وتاريخ الانتساب: الحسكة 16/6/2020

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور 26/11/2022

وتقدمت القوى بالعزاء لذوي الشهيدين بالقول: "نُعزِّي ذوي الشهيدين وننحني إجلالاً واحتراماً لأرواح شهدائنا الأبرار، كما نُعاهد شعبنا بالسير على نهج الشهداء وتقديم أرواحنا وأغلى ما نملك إلى أن نحقق الأمن والسلام في كافة مناطقنا".

(س ر)