​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضوها ماجد عبد الله

وأعلن المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي شمال شرق سوريا، اليوم الأحد، عن استشهاد عضو القوى في إقليم الجزيرة، ماجد عبد الله، وذلك خلال بيان إلى الرأي العام.

وقال البيان إنه ارتقى إلى مرتبة الشهادة وهو يؤدي واجبه بالدفاع عن أرضه وشعبه يوم الإثنين 18 نيسان/ أبريل.

وبحسب البيان فإن سجل الشهيد هو كالتالي:

اسم الشهيد: ماجد عبد الله

اسم الأب: نواف

اسم الأم: سعدة

مكان وتاريخ الانتساب: جل آغا 6 – 5 – 2020

مكان وتاريخ الاستشهاد: جل آغا 18- 4 – 2022

واختتمت قوى الأمن الداخلي بيانها بالقول: "نعزي أنفسنا وذوي الشهيد “ماجد” وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم، ونؤكد أننا سائرون على درب الشهادة إلى أن يعم الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

(س ر)