​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضوة لها استشهدت في الطبقة

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي لشمال شرق سوريا، بياناً إلى الشعب والرأي العام، كشفت فيه سجل عضوة لها استشهدت في الطبقة، جاء فيه:

"ارتقت العضوة وداد الحاج عبد الأحمد من عضواتنا في مقاطعة الطبقة إلى مرتبة الشهادة وهي تؤدي واجبها في الدفاع عن أرضها وأبناء شعبها، اليوم الإثنين 8 أغسطس / آب.

اسم الشهيدة: وداد الحاج عبد الأحمد

اسم الأب: إبراهيم

اسم الأم: نادرة

تاريخ ومكان الانتساب: الطبقة 4/7/ 2021

تاريخ ومكان الاستشهاد: الطبقة 8/8/2022

إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيدة وداد، وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم، ونؤكد أننا سائرون على درب الشهداء إلى أن يعمَّ الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

(ل م)