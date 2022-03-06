​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضو استشهد في سري كانيه 2020

وأصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي- شمال شرق سوريا، أمس السبت، بياناً إلى الرأي العام، أعلن فيه استشهاد العضو عبد الله عبدو الذي فُقِدَ الاتصال به خلال الهجوم الاحتلال التركي على سري كانيه في تشرين الثاني/أكتوبر عام 2019.

وقال البيان "بعد المقاومة التي أبدتها قواتنا في مواجهة الاحتلال التركي ومرتزقته أثناء الغزو التركي لاحتلال مدينة رأس العين (سري كانيه) فقد الاتصال بعضو قواتنا ”عبدالله عبدو” حتى توصلت قواتنا وخلال الأيام المنصرمة إلى معلومات تؤكد استشهاده والتحاقه برفاقه الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن".

سجل الشهيد بحسب البيان هو كالتالي:

اسم الشهيد: عبد الله عبدو

اسم الأب: علاوي

اسم الأم: حلومة

مكان وتاريخ الانتساب: حسكة 29 – 01 – 2020

مكان وتاريخ الاستشهاد: رأس العين 06 – 02 – 2020

واختتمت قوى الأمن الداخلي بيانها بالقول: "إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد “عبدالله” وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم, ونؤكد أننا سائرون على درب الشهادة إلى أن يعمَّ الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".