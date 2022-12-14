​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضو استشهد في منبج

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل عضو استشهد في منبج، جاء فيه:

"ارتقى العضو علي حجي حمود لمرتبة الشهادة إثر تعرضه لنوبةٍ قلبية في مدينة منبج أمس الاثنين 12 كانون الأول/ديسمبر.

اسم الشهيد: علي

اسم الأب: حسن

اسم الأم: تمام

مكان وتاريخ الانتساب: منبج2017/4/27

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج 2022/12/12

إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي شعبنا وذوي الشهيد علي وننحني احتراماً وتقديراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار، هؤلاء الأبطال الذين رسموا لنا طريق الحرية والإباء وحققوا لشعبنا الأمن والاستقرار الداخلي".

(ف)