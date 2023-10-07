​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تكشف سجل 6 من أعضائها

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا اليوم بياناً أعلن فيه استشهاد 6 أعضاء، من قواتها في الهجمات التركية على شمال شورق سوريا خلال الـ48 ساعة الماضية على المنطقة، جاء فيه:
"ارتقى ستة من أعضاء قواتنا إلى مرتبة الشهادة نتيجة استهدافهم عبر طيارة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي على قرية تل حبش أثناء قيامهم بواجبهم في الدفاع عن أرضهم وشعبهم يوم الخميس 5 تشرين الأول.
بيانات الشهداء:
الاسم والنسبة: بشار علي
اسم الأب: علي
اسم الأم: أمينة
مكان وتاريخ الانتساب: عامودا 2022/1/3
مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا 2023/10/5
الاسم والنسبة: محمد كندو
اسم الأب: أحمد
اسم الأم: خضرا
مكان وتاريخ الانتساب: عامودا 2022/6/1
مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا 2023/10/5
الاسم والنسبة: يونس المحمد
اسم الأب: عبد العزيز
اسم الأم: ندى
مكان وتاريخ الانتساب: عامودا 2022/4/7
مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا 2023/10/5
الاسم والنسبة: محمد الجلود
اسم الأب: صالح
اسم الأم: فوزية
مكان وتاريخ الانتساب: عامودا 2020/1/30
مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا 2023/10/5
الاسم والنسبة: مجد ضامن
اسم الأب: نضال
اسم الأم: دنيا
مكان وتاريخ الانتساب: عامودا 2022/4/1
مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا 2023/10/5
الاسم والنسبة: صلاح الدين حسن
اسم الأب: محمد
اسم الأم: نيروز
مكان وتاريخ الانتساب: عامودا 2023/2/1
مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا 2023/10/5".
(ف)