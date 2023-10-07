​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تكشف سجل 6 من أعضائها

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا اليوم بياناً أعلن فيه استشهاد 6 أعضاء، من قواتها في الهجمات التركية على شمال شورق سوريا خلال الـ48 ساعة الماضية على المنطقة، جاء فيه:

"ارتقى ستة من أعضاء قواتنا إلى مرتبة الشهادة نتيجة استهدافهم عبر طيارة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي على قرية تل حبش أثناء قيامهم بواجبهم في الدفاع عن أرضهم وشعبهم يوم الخميس 5 تشرين الأول.

بيانات الشهداء:

الاسم والنسبة: بشار علي

اسم الأب: علي

اسم الأم: أمينة

مكان وتاريخ الانتساب: عامودا 2022/1/3

مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا 2023/10/5

الاسم والنسبة: محمد كندو

اسم الأب: أحمد

اسم الأم: خضرا

مكان وتاريخ الانتساب: عامودا 2022/6/1

مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا 2023/10/5

الاسم والنسبة: يونس المحمد

اسم الأب: عبد العزيز

اسم الأم: ندى

مكان وتاريخ الانتساب: عامودا 2022/4/7

مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا 2023/10/5

الاسم والنسبة: محمد الجلود

اسم الأب: صالح

اسم الأم: فوزية

مكان وتاريخ الانتساب: عامودا 2020/1/30

مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا 2023/10/5

الاسم والنسبة: مجد ضامن

اسم الأب: نضال

اسم الأم: دنيا

مكان وتاريخ الانتساب: عامودا 2022/4/1

مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا 2023/10/5

الاسم والنسبة: صلاح الدين حسن

اسم الأب: محمد

اسم الأم: نيروز

مكان وتاريخ الانتساب: عامودا 2023/2/1

مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا 2023/10/5".

(ف)