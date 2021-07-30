​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تكشف نتائج حملة أمنية أطلقتها في الحسكة

أصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، بشأن الحملة الأمنية الخاصة بالجنايات والمطلوبين في مدينة الحسكة وريفها، وذلك في مركز القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي بالحسكة.

وقرئ البيان ،اليوم، من قبل مسؤول المركز الاعلامي العام لدى قوى الأمن الداخلي عبد الله سعدون، أمام العشرات من وسائل الاعلام، وجاء فيه :

" تنفيذاً لمطالب شيوخ ووجهاء العشائر بمدينة الحسكة وريفها وبعد انتشار عمليات القتل والسطو المسلح، إضافةً لتعاطي المخدرات، قامت قواتنا قبل أيام بحملة أمنية لملاحقة المطلوبين ممن ارتكبوا جنايات بحق الأهالي وتقديمهم للعدالة.

وفي ليلة الثامن والعشرون من الشهر الحالي تموز / يوليو، أنهت قواتنا الحملة الأمنية التي أطلقتها ضمن مدينة الحسكة وريفها، وأوقفت من خلالها اثنين وأربعون شخصاً كانوا قد ارتكبوا جنايات مختلفة بحق الأهالي، كما تم ضبط عدداً من أسلحة الكلاشنكوف وأسلحة بومبكشن وكمية كبيرة من الذخائر وعدد من الهواتف المحمولة واللباس العسكري، والذين كانوا يرتدونه لصبغ عمليات السطو بالطابع الأمني لتنفيذ أعمالهم الرديئة الهادفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن.

إننا في القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، باقون على العهد في الأمن والأمان وصون ممتلكات شعبنا بكافة المناطق وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة، كما ننوه لضرورة التعاون المشترك من قبل الأهالي في تقديم بلاغاتهم عن أي حالة تعدي تطال أمنهم الذي، ونتعهد بمتابعة هذه البلاغات وضرب أوكار كل من تسول له نفس النيل من إرادة شعبنا وتعايشه المشترك وتقديمه للعدالة".

(م)

ANHA