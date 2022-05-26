​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تكشف ملابسات جريمة قتل طفلة في الحسكة

أفادت قوى الأمن الداخلي في منشور على موقعها الرسمي بتعرض "الطفلة ذات السبع سنوات وعد سمير الحسين من سكان مدينة الحسكة للقتل طعناً بالسكاكين يوم الثلاثاء ٢٤ مايو/ أيار".

وأضافت "تلقت قواتنا في مكافحة الجريمة بالحسكة بلاغاً من أهل الطفلة الذين وجدوا جثتها على سطح المبنى الذي يسكنونه، لتباشر مكافحة الجريمة بجمع الأدلة والإسراع في التحري حول الحادثة".

وكشفت قوى الأمن الداخلي عن توصل مكافحة الجريمة إلى "امرأة تم الاشتباه بها وهي من أقارب الطفلة حيث تم استدعائها والتحقيق معها، ومواجهتها بالأدلة التي حصلت عليها قواتنا، لتعترف المشتبه بها خلال التحقيق الأولي بارتكابها الجريمة".

وأشارت إلى أن القوات تستكمل تحقيقاتها "لكشف كافة ملابسات وأسباب جريمة القتل، وتحويل الموقوفة إلى لجنة التحقيق والادعاء أصولاً".

(ي م)

ANHA