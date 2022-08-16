​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تكشف حصيلة الهجمات التركية على المنطقة

أصدرت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام اليوم، تعهدت فيه بالدفاع عن شعب شمال وشرق سوريا وبذل أرواحها فداءً له ولمناطقها.

جاء في مستهل البيان: "صعَّد الاحتلال التركي من عمليات القصف على بلدتي الدرباسية وعامودا وريفهما منذ مساء أمس الإثنين إلى صباح اليوم، حيث يستمر بالقصف المدفعي على بلدة تل تمر وريفها، ما أدَّى إلى إصابة ثلاثة مواطنين إصابات متفاوتة، كما قصف مدينة كوباني بالقذائف المدفعية ما أدى إلى استشهاد طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، وإصابة خمسة مواطنين بينهم امرأة وطفل. كما طالت القذائف المنشآت الحيوية والخدمية".

وأضاف البيان "إن الاحتلال التركي مستمر في التصعيد العسكري على مناطقنا وتوسيعه الرقعة الجغرافية للقصف في ظل الصمت الدولي وعدم قيام الدول الضامنة بواجباتها لوقف إطلاق النار وكبح جماح الاحتلال التركي عن هذه الأفعال".

مؤكداً "إننا في قوى الأمن الداخلي نعاهد أبناء شعبنا بأننا سنبذُل أرواحنا فداءً لشعبنا ومناطقنا بسيرنا على خطا شهدائنا إلى أن نحقق أمن وسلامة أرواحهم وتقديم دمائنا في سبيل ذلك".

(ل م)