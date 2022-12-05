​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تكشف المعلومات الأولية عن تفجير سيارة صباح اليوم بمدينة قامشلو

أفاد الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي – شمال وشرق سوريا، بهذه المعلومات عن التفجير، وقال: "تم اليوم الإثنين 5 كانون الأول/ديسمبر في تمام الساعة الثامنة صباحاً تفجير سيارة باستخدام عبوة ناسفة زرعتها إحدى الخلايا الإرهابية مُستهدفين المُعلمين في مدينة قامشلو.

وأسفر التفجير عن خسائر مادية وتعرض السائق لجروح متفاوتة، ليتم إسعافه على الفور إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج اللازم".

وأكد الموقع إن "قواتنا تقوم بمباشرة التحقيق ومتابعة مجريات هذه العملية الإرهابية لإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة".

كما لفت إلى أن الاحتلال التركي لم يكتفي بزعزعة أمن واستقرار المواطنين وتهجيرهم واستهداف المؤسسات الخدمية والمدنية، ويقوم "بزرع خلايا إرهابية يسعى من خلالها لتنفيذ عملياته الإجرامية بحق أبناء شعبنا".

(س ر)

ANHA