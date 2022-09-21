​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تفشل مخطط هجوم لخلايا مرتزقة داعش على مخيم الهول

وحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي فقد توصلت قوى الأمن إلى "معلومات حول مخطط كبير لخلايا داعش النائمة بالهجوم على مخيم الهول والقوى الأمنية المسؤولة عن حماية المخيم حيث أفشلت هذا المخطط الذي قامت إحدى خلايا داعش من خلاله بتحضير سيارتين مفخختين له، حيث تم وضع كمين للخلية بالقرب من قرية أم فكيك، والاشتباك معها ونتيجة للاشتباك قامت الخلية بتفجير إحدى السيارتين المفخختين، كما قُتل ثلاثة من عناصر الخلية وأصيب أحدهم لتلقي قواتنا القبض عليه.

إضافة لذلك ضبطت قواتنا ثلاث أسلحة كلاشنكوف وثمانية مخازن و240 طلقة كلاشنكوف، كما تعاملت قواتنا المختصة مع السيارة المفخخة الثانية وعملت على تفكيكها حيث عثروا على خزان مجهز بمواد متفجرة تَزِن ما يقارب 300 كيلو غراماً".

وأشارت قوى الأمن إلى إصابة أحد أعضائها إصابة طفيفة نتيجة هذا الاشتباك.

(ف)