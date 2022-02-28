​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تفكك عدداً من العبوات الناسفة القديمة القابلة للانفجار في دير الزور

بحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، فإن وحدات الهندسة التابعة لهم "فككت أمس الأحد 27 شباط/ فبراير، كمية كبيرة من مخلفات الحرب في أحد أحياء بلدة هجين شرق دير الزور".

وقال الموقع: "إثر بلاغ تقدم به أحد المواطنين مفاده وجود أجسام مشبوهة في أحد أحياء بلدة هجين، سارعت قواتنا مع فريق هندسة الألغام بالتواجد في المكان المذكور، حيث تم فرض طوق أمني كثيف حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما بدأ فريق الهندسة بالكشف عن الأجسام وفحصها، ليتبين أنها عبارة عن عبوات ناسفة قديمة وعددها أحد عشر قذيفة قابلة للانفجار تعود لمخلفات الحرب، حيث تم إزالتها دون وقوع أي أضرار أو خسائر تذكر".

وأكد الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي أن قواتهم مستمرة بواجبها في إزالة مخلفات الحرب وما يهدد الأمن والاستقرار وحياة الأبرياء.

(س ر)