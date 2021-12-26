​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تدين استهداف الاحتلال التركي منزلٍ في كوباني

وأصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، حول استهداف مسيّرة تابعة للاحتلال التركي لمنزل في مدينة كوباني, جاء فيه:

"استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي منزلاً في حي الشهيدة بيمان بمدينة كوباني، مما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة، نقلوا على إثره إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم".

وشدد البيان "إننا في قوى الأمن الداخلي - شمال شرق سوريا ندين ونستنكر مثل هذه الهجمات الفاشية، ونحث المجتمع الدولي على ضرورة الالتزام بالوعود والمواثيق الدولية التي تنص على حماية حقوق وممتلكات المدنيين، والضغط على الدولة التركية لعدم تكرار مثل هذه الهجمات".

(ف)