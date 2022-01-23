​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تدعو خلايا مرتزقة داعش للاستسلام عقب تضييق الخناق عليها

ودعت قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية عبر مكبرات الصوت مرتزقة داعش الذين يشنون الهجمات على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، والمحاصرين في بعض الأبنية، للاستسلام.

وقالت مراسلتنا هنار إبراهيم من داخل حي غويران جنوب مدينة الحسكة، إن الرسائل تضمنت دعوة المرتزقة إلى الاستسلام ورمي الأسلحة. وتشير إلى أن لا طريق آخر أمامهم.

وتظهر المقاطع المصورة آليات عسكرية مصفحة لقوى الأمن الداخلي وقسد تجوب في محيط سجن الصناعة، وتوجه رسائلها عبر مكبرات الصوت الخاصة بالمصفحات، خلال عمليات التمشيط التي أطلقتها منذ يوم الجمعة الفائت.

وتأتي عملية تمشيط قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، بمساندة قسد، بعد هجوم لخلايا مرتزقة داعش مساء الخميس، على سجن الصناعة في حي غويران في الجهة الجنوبية من المدينة، وفرارها وتخفّيها بين المدنيين في حي غويران وحي الزهور، بالإضافة إلى تمركزهم في بعض المباني المجاورة للسجن.

(أم)

ANHA