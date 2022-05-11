​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تعثر على كمية من المتفجرات من مخلفات داعش في الرقة

وقال الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي - شمال وشرق سوريا إن قواتهم "توصلت أمس الثلاثاء 10 مايو/ أيار لعشرات المواد المتفجرة والذخيرة التي تعود لمخلفات تنظيم داعش الإرهابي بالقرب من سوق الهال القديم وسط مدينة الرقة".

مضيفاً "عقب ورود بلاغ إلى أحد مراكزنا في المدينة، مفاده وجود مواد متفجرة تحت ركام إحدى الأبنية بالقرب من سوق الهال القديم، سارعت قواتنا على الفور وأعضاء فريق هندسة الألغام بالتوجه إلى المكان المذكور، حيث باشر فريق الهندسة تفتيش المكان بعد أن فرض أعضاء قواتنا طوقاً أمنياً حول المبنى للتأكد من عدم اقتراب المواطنين للمكان حفاظاً على سلامتهم".

وبعد تفتيش الموقع بالكامل، بدأ فريق هندسة الألغام بفحص الأجسام والكشف عنها، ليتبين أنها وفق ما أفاد الموقع:

– حشوة قذيفة هاون عدد (18)

– دافع حشوة عدد (15)

– قنبلة يدوية عدد (1)

كما أكد الموقع أنه تم نقلها إلى أماكن مخصصة لإتلافها فيما بعد.

ومضى مهيباً "بالإخوة المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي أجسام غريبة أو مشبوهة إلى أقرب مركز لقواتنا نظراً لما تقدمه مثل تلك البلاغات بإزالة مئات من المواد المتفجرة والألغام وإنقاذ حياة أبناء شعبنا".

(س ر)