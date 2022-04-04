​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تعلن إصابة 3 من قواتها في زركان

وأصدرت قوى الأمن الداخلي بياناً إلى الرأي العام تعقيبا على استهداف مسيرة للاحتلال التركي مساء اليوم لمركز قوات الأمن الداخلي في بلدة زركان، وجاء في البيان:

"يستمر الاحتلال التركي بإطلاق القذائف الصاروخية على بلدة زركان وريفها التابعة لمقاطعة الجزيرة اليوم الاثنين 4 نيسان /أبريل. ونتيجةً للتعديات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في مناطقنا، أُصيب العديد من المدنيين بجروح متفاوتة وثلاثة أعضاء من قواتنا في البلدة وأضرار مادِّية كبيرة لممتلكات المواطنين، حيثُ تم إسعاف المصابين إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج اللازم.

الجدير بالذكر أن الاحتلال التركي يقوم باستهداف المدنيين وقتل الأرواح البريئة وانتهاك حقوق المواطنين باستمرار في ظل الصمت الدولي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان".

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ANHA