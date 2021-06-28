​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تعلن عن سجل عضو لها استشهد في دير الزور

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، أعلنت من خلاله سجل الشهيد حسن الكاطع، وأشارت إلى أنه استشهد في دير الزور، أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن أرضه وشعبه بتاريخ 26 حزيران الجاري.

قوى الأمن الداخلي وخلال البيان تقدمت بالعزاء لذوي الشهيد حسن، وعاهدت على مواصلة السير في درب الشهداء وقالت "مستمرون بالسير في درب العزة والإباء الذي رسمه لنا الشهداء بدمائهم الطاهرة في سبيل حماية أرضهم والحفاظ على حياة وممتلكات أبناء شعبنا".

وسجل الشهيد بحسب البيان هو:

اسم الشهيد: حسن الكاطع

اسم الأب: عبود

اسم الأم: يازي

محل وتاريخ الولادة: دير الزور _ سفيرة فوقاني 1991

تاريخ الانتساب: الكسرة 4-8-2018

تاريخ الاستشهاد: الحصان 26-6-2021

(سـ)