​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تعلن القبض على مرتكبي جريمة قتل الطفلة ياسمين في منبج

وأصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا بياناً بخصوص جريمة مقتل الطفلة ياسمين أحمد البالغة من العمر 5 أعوام، قالت فيه: "استيقظ أهالي مدينة منبج يوم الخميس الفائت على نبأ جريمة قتل بحق طفلة في الخامسة من عمرها ذبحاً بأداة حادَّة، حيث سارع أعضاء مكافحة الجريمة في منبج للكشف عن أسباب القتل، وبناء على المعطيات والأدلة التي استدلت عليها مكافحة الجريمة من بينها أداة الجريمة ( سكين )، ومقارنة مع تقرير الطبيب الشرعيّ مع الأدلة، ألقت قواتنا القبض على المنفذ للجريمة وهو شقيقها الأكبر و توقيف اثنتين من شقيقاتها بسبب تستَّرهن على الجريمة، حيث اعترفوا بالتهم المنسوبة لهم بعد مواجهتهم بالأدلة والنتائج التي حصلت عليها قواتنا، كما بينت التحقيقات أن القاتل هو متعاطي للمخدرات وهو من المطلوبين للعدالة لترويجه المواد المُخدرة وتعاطيها".

وأضافت: "كما سيتم تقديم الموقوفين للجنة الادعاء و التحقيق أصولاً بعد استكمال التحقيق معهم".

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ANHA