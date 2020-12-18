​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تعلن القبض على 46 مطلوباً للعدالة عبر حملة تمشيط واسعة

أعلنت قوى الأمن الداخلي في قامشلو أنها تمكنت عبر إطلاق حملة تمشيط واسعة بريف مدينة قامشلو وبلدة تربسبيه من إلقاء القبض على 46 مطلوباً للعدالة.
خبر 2020-12-18T23:00:00 مركز الأخبار

وأصدرت قوى الأمن الداخلي بياناً بهذا الخصوص اليوم الجمعة، قالت فيه:

"أوقفت قواتنا فجر اليوم الجمعة 18 ديسمبر / كانون الأول، خلال حملة تمشيط واسعة عدد كبير من المطلوبين لقواتنا بتهم مختلفة.

حيث شاركت كافة أقسام قواتنا الأمنية، "قوات آساييش المرأة، و قوات العمليات و القوات الخاصة " HAT " في عملية تمشيط في مناطق ريف مدينة قامشلو الشرقي و ريف بلدة تربسبيه، لتوقيف العديد من المطلوبين للعدالة والمتوارين عن الأنظار، بعد ارتكابهم العديد من الجرائم.

وبالتنسيق المباشر مع النيابة العامة ومجالس العدالة الاجتماعية، بدأت عمليات التمشيط بتمام الساعة الرابعة فجراً على كافة الأماكن التي تم تأكيد تواجد المطلوبين فيها، لتتمكن قواتنا من توقيف 46 مطلوباً للعدالة.

يذكر أن قواتنا مستمرة في ملاحقة كافة المطلوبين للعدالة و الحفاظ على أمن و أمان مناطقنا".

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ANHA


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