جاء ذلك خلال خبر نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا على موقعه الرسمي.

و قال المركز الإعلامي خلال الخبر: "ألقت قوى الأمن الداخلي ، فجر اليوم السبت، القبض على أحد أمراء تنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور الشرقي، وذلك ضمن سلسلة العمليات الأمنية الناجحة والضربات المباغتة للتنظيمات الإرهابية لتطهير المناطق من خلايا الإرهاب".

وتابع : "ومن خلال عمليات الرصد والمتابعة وجمع المعلومات الدقيقة من قبل جهاز الأمن العام المختص بمحاربة الإرهاب، شنت قوى الأمن الداخلي وبمساندة التحالف الدولي عملية محكمة ونوعية بمداهمة أحد أوكار خلايا داعش شرقي دير الزور، تم من خلالها القبض على أمير".

ووفق المركز فإنه ضبط بحوزته كمية من الأسلحة والذخائر وهي :" بي كي سي عدد/١/ _ذخيرة بي كي سي عدد /١٣٢/+ شريط وقطع تبديل.

قاذف آر بي جي عدد /١/ وحشوات دافعة عدد/٢/ وحشوات متفجرة عدد/٢/.

إضافة لمسدسات عدد /٣/مع ذخيرة عدد/٧١/، مخازن عدد/٨/ و بندقية نوع AK عدد /١/ مع ذخيرة عدد /٧٨٢/ وبندقية كلاشنكوف روسي عدد/١/ وذخيرة عدد /٣٠/ ومخازن عدد /١٤/ إلى جانب بندقية صيد عدد /٢/ وجعب لها عدد /٢/.

وناظور نهاري ، خشب بندقية عدد /٣/، وحقيبة بارودة عدد/١/ ، وقشاط عسكري عدد /٣/، وبدلة عسكرية عدد /٢/ ، وبوط عسكري عدد/١/،و صندوق ذخيرة فارغ عدد /١/،وثبوتيات شخصية ،وأجهزة اتصال عدد /٣/".

وأكدت قوى الأمن الداخلي استكمال التحقيقات الأولية ومن ثم إحالته إلى القضاء أصولاً.

(سـ)