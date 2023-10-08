​​​​​​​قوى الأمن الداخلي في منبج تلقي القبض على الجناة بجريمة قتل

ونشر الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، حول إلقاء قواتها في مدينة منبج القبض على الجناة في جريمة قتل وقعت بتاريخ 5 أيلول المنصرم.

وجاء في نص البيان:

"كشفت قواتنا بمكافحة الجريمة في منبج ملابسات جريمة القتل بحق المغدور “محمد أحمد البهو” يوم الثلاثاء 5 أيلول.

إثر ورود بلاغ تقدم به أحد المواطنين مفاده وجود جثة لشاب في أحد المنازل المجاورة له، وعلى الفور سارع أعضاء المكافحة بالكشف عن مسرح الجريمة والتحري عن أسباب القتل، وبناءً على الأدلة المتوفرة وبالتنسيق مع الطبيب الشرعي توصلت قواتنا للاشتباه بشخصين ارتادا مسرح الجريمة أثناء ارتكاب الجرم، حيث تم إلقاء القبض عليهما، وبالتحقيق معهما اعترف المدعو “ث_ب” بأنه أقدم على ضرب المغدور “محمد” حتى فارق الحياة واعترف شقيقه المدعو “م_ب” بأنه كان مع أخيه أثناء ارتكاب الجريمة وتستر عليها.

كما بينت التحقيقات أن سبب ارتكاب الجريمة هو خلاف عائلي بين المغدور وزوجته “س_ب” وأن شقيقها “ث_ب” قتل زوجها بمعرفتها ليتم توقيفها أيضاً بجرم التستر.

إننا في قوى الأمن الداخلي نؤكد التزامنا التام في ملاحقة كل من يعمل على المساس باستقرار مجتمعنا، وتقديم كل من يهدد أمن وأمان شعبنا للعدالة لينالوا جزاءهم".

(آ)

ANHA