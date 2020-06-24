​​​​​​​قوى الأمن الداخلي في منبج تعلن عن استشهاد إحدى عضواته في تفجير اليوم

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي بياناً إلى الرأي العام كشف فيه سجل إحدى عضواته التي استشهدت، اليوم، خلال الانفجار الثاني الذي وقع في أطراف مدينة منبج بالقرب من دوار الشهداء.

وجاء في نص البيان:

"ارتقت إحدى عضوات قواتنا في منبج إلى مرتبة الشهادة أثناء أداء مهامها وسجل الشهيدة كالآتي:

الاسم والكنية: زهرة بركل

اسم الأب: محمد

اسم الأم: نورين

محل الولادة وتاريخ الولادة: كوباني 1989

محل الاستشهاد: منبج

إننا في قوى الأمن الداخلي لمنبج وريفها نُعزي أنفسنا وذويّ الشهيدة زهرة بركل محمد، ونؤكد أننا ماضونَ على درب شهدائنا درب الحُريّة، والاستمرار بمكافحة الإرهاب ونشر الأمن والاستقرار لأبناء شعبنا بكافة مكوناته".

الجدير ذكره أن انفجارين وقعاً اليوم، في مدينة منبج، لم يسفر الانفجار الأول عن وقوع إصابات إلا أن الانفجار الثاني استهدف القوات الأمنية التي فرضت طوقًا في محيط الانفجار، أسفر عن إصابة زهرة بركل والتي استشهدت متأثرة بجراحها".

(كروب/س و)

ANHA