​​​​​​​قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات تقبض على قتلة روكن وزوجها عساف

أصدرت قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات بياناً إلى الرأي العام، بصدد الجريمة التي ارتُكبت بحق عائلة عساف عباس، التي راح ضحيتها عساف عباس وزوجته روكن حسين مع جرح طفلهما.

وقرأ الإداري في قوى الأمن الداخلي، كاوا حمو، البيان باللغة الكردية، في مركز قوى الأمن الداخلي لمقاطعة كوباني في المدينة.

وجاء في نص البيان:

"بتاريخ 30 من شهر أغسطس/ آب المنصرم، ارتُكبت مجزرة بحق أسرة في مدينة كوباني، قُتل فيها المواطن عساف عباس وزوجته روكن حسين وجرح طفلهما ذو الـ 8 أعوام.

وعلى إثرها باشرت قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات التحري في ملابسات الجريمة، وتم الكشف عن الجناة والقبض عليهم بعد التحقيق معهم.

نحن في قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات، نعلن للرأي العام أن القتلة بين أيدينا، وما تزال التحقيقات جارية معهم حتى توضيح كافة مجريات الجريمة وإعلانها للرأي العام.

ننبه أهلنا إلى عدم الانجرار خلف الإشاعات التي من شأنها أن تؤثر في مجرى التحقيقات بصدد هذه المواضيع، وأن يكونوا على ثقة تامة بقوى الأمن الداخلي.

ونوجّه الشكر للأهالي على دعمهم لقوى الأمن الداخلي، ونقدم التعازي لعائلة عساف وزوجته روكن، ونعاهد الأهالي على التصدي لمن يسعون لاستهداف قيم المجتمع".

وعُثر على عساف عباس وزوجته روكن حسين مقتولين في منزلهما بواسطة أدوات حادة، في30 آب/ أغسطس المنصرم، بالإضافة إلى إصابة أحد أطفالهما بجروح بليغة، وعلى إثرها بدأت قوى الأمن الداخلي بالتحقيقات، التي انتهت فيما بعد بإلقاء القبض على الجناة، بعد أن أثارت الجريمة، التي وصفها كثيرون بـ"البشعة والوحشية"، ضجة شعبية على نطاق واسع.

(م ع/ج)

ANHA