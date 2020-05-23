​​​​​​​قوى الأمن الداخلي في الرقة تهنئ حلول العيد وتتخذ حزمة إجراءات لسلامة الأهالي

وفي لقاء مع الإداري في قوى الأمن الداخلي في الرقة رمضان الشيخان، بارك بداية باسم القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي حلول العيد على الشعب في شمال شرق سوريا خصوصاً وسوريا عموماً، بحلول أول أيام عيد الفطر السعيد، وطالب الأهالي في الرقة التقيد بالإجراءات التي اتخذتها قوى الامن ادخلي في مدينة الرقة للحفاظ على سلامتهم، وأشار بأن من أهم تلك الاجراءات التي اتخذوها هي:

العمّل على تسير دوريات على مدار الساعة لكافة مداخل ومخارج مدينة الرقة، والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات الخاصة في المدينة".

التنسيق المباشر مع قوات الترافيك من اجل سلامة الأهالي وسهولة تنقل أهالينا داخل أحياء المدينة.

يمنع تحرك كافة الشاحنات الكبيرة والمتوسطة داخل مدينة الرقة طوال فترة عيد الفطر الممتدة ما بين 24 إلى 27 من الشهر الجاري والتي تضم (الصهاريج، القلابات، الجرارات).

يمنع إطلاق الأعيرة النارية خارج القوانين والضوابط النافذة من قبل القوات العسكرية والأمنية في الرقة والعمل على مصادرة السلاح بشكل مباشر.

وفي نهاية حديث دعا الشيخان أهالي الرقة التقيد بكافة الإجراءات التي اتخذتها قوى الامن الداخلي والتواصل مع القوات الأمنية والعسكرية المنتشرة بكاملة المدينة في حال حدوث أي طارئ.

(ع خ/ل)

ANHA