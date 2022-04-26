​​​​​​​قوى الأمن الداخلي بالرقة تلقي القبض على 3 تجار للأسلحة والذخيرة بالريف الشمالي

وأكدت قوى الأمن الداخلي في الرقة عبر تقرير نشرته اليوم، على موقعها الرسمي أنها ألقت القبض على عدد من تجار الأسلحة وبحوزتهم كمية من الذخيرة ببلدة حزيمة بريف الرقة الشمالي.

وأشار التقرير "خلال عمليات الرصد والمتابعة التي تقوم بها قواتنا لملاحقة تجار الأسلحة والذخيرة في مناطقنا وبعد جمع المعلومات اللازمة عن ثلاث أشخاص يقومون ببيع الذخيرة للمواطنين، باشر أعضاء مكافحة الجريمة بمداهمة أماكنهم وألقوا القبض عليهم بعد جمع الثبوتيات والأدلة، كما ضبط بحوزتهم كمية من الذخيرة تقدر بأربعة آلاف طلقة كلاشنكوف.

وسلمت قوى الأمن الداخلي تجار الأسلحة مع كميات الذخيرة التي وجدت بحوزتهم إلى هيئة النيابة العامة لنيل الجزاء العادل بحقهم.

(خ)