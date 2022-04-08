​​​​​​​قتيلان وإصابات بينها حالات حرجة في عملية إطلاق نار وسط تل أبيب

وذكرت تقارير إسرائيلية أن المنفّذ فتح النار في شارع "ديزينغوف"، وهو أحد الشوارع الرئيسة في تل أبيب ولاذ بالفرار دون أن يجري تحديد هويته.

وأشارت إلى أن "السلطات الإسرائيليّة استدعت قوات خاصة من الجيش إلى المكان، في حين توقّفت المواصلات العامّة وسط المدينة بشكل كليّ، مع استمرار البحث عن المنفّذ، بعد أكثر من ساعتين ونصف من تنفيذ العملية".

وذكرت تقارير طبية إسرائيلية أن بين الإصابات نحو 4 حالات حرجة.

وهذه العملية هي الرابعة خلال الأسابيع الأخيرة في إسرائيل، وقد أسفرت العمليات الأخيرة عن مقتل 11 إسرائيليًّا.

وباركت الفصائل الفلسطينية في بيانات منفصلة "العملية البطولية"، وانطلقت مسيرات دعمٍ في الضفة الغربية وغزة، فيما يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اجتماعات مكثفة لمتابعة العملية.

(ع م)