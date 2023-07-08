​​​​​​​قتيلان في الهجوم الذي استهدف مركزاً للشرطة بإيران

قال التلفزيون الإيراني إن "شرطياً قُتل في الهجوم الذي نفذه مسلحون على مركز للشرطة في المدينة الواقعة في محافظة سيستان وبلوشستان"، ولاحقاً أفاد تلفزيون "العالم" بارتفاع عدد قتلى الهجوم إلى اثنين، حسب وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضحت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الشرطي قتل خلال اشتباك مع المسلحين الذين هاجموا مركز الشرطة رقم 16 في المدينة. لكن لم يتضح ما إذا كان القتيل الثاني شرطياً أم لا.

ونقلت الوكالة عن المدعي العام بمدينة زاهدان شمس آبادي قوله إن "المسلحين هاجموا المركز صباحاً، وأضافت أنهم كانوا مزودين بأحزمة ناسفة وبادر اثنان منهم بتنفيذ تفجير انتحاري".

(د ع)