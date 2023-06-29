​​​​​​​قتيلان بينهما مسلّح في تبادل لإطلاق نار في السعودية

قُتل شخصان، أحدهما مسلّح مساء الأربعاء، في تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الأميركية في جدّة غرب السعودية، على ما أفادت وزارة الداخلية السعودية.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن أي أميركي لم يصب في حادث إطلاق النار أمام قنصليتها التي جرى إغلاقها.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن المتحدث الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة أنه عند الساعة 6,45 (15,45 ت غ) من مساء الأربعاء "توقف أحد الأشخاص، يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية في محافظة جدة وترجّل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده".

وتابعت "بادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه... ونتج عن تبادل النار مقتله، وتعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية لإصابة أدت إلى وفاته".

وأكّدت الوزارة أن "التحقيقات الأمنية لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث".

وسبق وتعرضت القنصلية الأميركية في جدة لعدة هجمات في الماضي، كان آخرها حين قام انتحاري بتفجير نفسه في يوم عيد استقلال الولايات المتحدة في الرابع من تموز 2016.

كذلك تعرضت القنصلية الأميركية لهجوم آخر في كانون الأول 2004 نتج عنه مقتل خمسة أشخاص.

وأغلقت السلطات السعودية الطريق أمام القنصلية الواقعة في حي نابض قرب ساحل البحر الأحمر لأكثر من عام، قبل أن تقرر السلطات الأميركية نقلها إلى حي المحمدية بعيداً عن الكثافة السكانية.

وكانت جدة مؤخراً مركزاً لنشاط دبلوماسي أميركي عندما قادت واشنطن مع السعودية وساطة لوقف النزاع المسلح في السودان.

كما زار وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن جدة في حزيران الماضي، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

(م ش)