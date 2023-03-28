​​​​​​​قتيلان بهجوم على مركز إسلامي في البرتغال

قالت الشرطة البرتغالية إن "شخصين قتلا وجرح عدد آخر، في هجوم بسكين على مركز إسلامي"، مؤكدة أنه تم اعتقال مشتبه به، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أن "الشرطة أطلقت النار على رجل يشتبه في أنه طعن شخصين في مركز إسماعيلي للمسلمين في لشبونة"، واصفاً الحادث بأنه "عمل إجرامي".

وقال كوستا إن: "المشتبه به في المستشفى"، مبيناً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن "هذا حادث منعزل، الشرطة تحقق في الهجوم ومن السابق لأوانه التكهن بشأن الدافع".

يذكر أن المسلمين الإماميين الإسماعيليين، المعروفون عموماً بالإسماعيليين، ينتمون إلى المذهب الشيعي من الإسلام، ويعيشون في أكثر من 25 دولة حول العالم.

(د ع)