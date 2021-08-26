​​​​​​​قتيل وجرحى في صفوف قوات حكومة دمشق بدرعا وضحايا وإصابات في قصف على المدنيين

ونفّذ مجهولون كمينًا استهدف حافلة إطعام تابعة لقوات حكومة دمشق، عبر تفجير عبوة ناسفة على طريق نوى – الشيخ مسكين في ريف درعا، تلاه إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومن جانبها قالت وكالة "سانا" الناطقة باسم حكومة دمشق، إن الهجوم أدى إلى مقتل عنصر من قوات حكومة دمشق وإصابة 8 آخرين.

وفي سياق متصل، قتلت امرأة وشاب وأصيب 5 آخرون، جراح بعضهم خطيرة، جراء القصف البري المكثف على مدينة طفس في ريف درعا الغربي، من قبل قوات حكومة دمشق المتمركزة في محيط المدينة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت قوات حكومة دمشق قد نفذت منذ الصباح قصفًا بعشرات القذائف المدفعية وراجمات الصواريخ على مدينة طفس في ريف درعا الغربي، حيث سقطت القذائف على منازل المواطنين والأحياء السكنية، ما أدى إلى وقوع إصابات.

ويأتي التصعيد في ظل تعثر المفاوضات في اليوم الـ 12 في الجولة الثانية من مباحثات تطبيق خريطة الطريق الروسية، التي أعلن عنها في 15 آب الجاري، دون التوصل لاتفاق حتى صباح اليوم.

(د ع)