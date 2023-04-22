​​​​​​​قتيل وإصابات في صفوف قوات دمشق

استهدف مرتزقة "هيئة تحرير الشام" مواقع وتجمّعات قوات دمشق على محور بسرطون في ريف حلب الغربي، بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، وسط معلومات عن إصابات في صفوف تلك القوات، حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وعلى صعيد متصل، استهدف مرتزقة "الفتح المبين" محور الفوج"46" غربي حلب بقذائف الهاون، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وكان المرصد السوري، قد أفاد بمقتل عنصر من قوات دمشق قنصاً برصاص مرتزقة "الفتح المبين" على محور جبل أبو علي في ريف اللاذقية.

وفي السياق، قصفت قوات دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة بلدتي كنصفرة والفطيرة في ريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قرية القاهرة بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

(م ش)