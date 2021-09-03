​​​​​​​قتيل وإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

ونقل مراسلنا في غزة، عن مصادر محلية، مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال فعاليات الإرباك الليلي التي يجري إقامتها على حدود غزة لليوم السادس على التوالي.

وذكر أن "عدداً من الشبان أصيبوا بجروح خلالها بعضهم بحالة خطيرة، إحداها شرق رفح وأخرى شرق المنطقة الوسطى"

وأشار إلى أن الطواقم الطبية سجلت إصابة العديد من المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.

وقال مراسلنا أن المئات من الشبان تجمعوا مساء أمس، على طول حدود غزة ضمن فعاليات تهدف للضغط على إسرائيل لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 15 عاماً.

(ع م)