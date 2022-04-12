دوّى انفجار عند ساعات الفجر الأولى في بلدة بنعفول قضاء صيدا جنوب لبنان، في مركز تابع لكشافة الرسالة الإسلامية التابع لحركة "أمل" المحاذي لمبنى البلدية، لم تُعرَف أسبابه بعد بشكل رسمي.

وأدّى الانفجار إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين على الأقل، وتضرّر مركز كشافة الرسالة ومبنى البلدية الملاصق له أيضاً.

من جهتها لفتت مصادر صحفية إلى أن ‏الانفجار في بلدة ‎بنعفول ناتج عن حريق في مقر جمعية الرسالة للإسعاف الصحي في البلدة، يوجد بداخله 12 قارورة اوكسجين تم تخزينهم في فترة التصدي لوباء كورونا.

وقد أسفر الحريق عن انفجارهم ما أدى إلى سقوط المبنى بالكامل وسقوط قتيل وخمسة جرحى نقلوا جميعاً إلى مستشفيات صيدا، وعُلم أن الضحية هو الشاب علي توفيق الرز نجل رئيس بلدية بنعفول.