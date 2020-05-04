​​​​​​​قطر .. إطلاق نار وانفجارات وناشطون يتحدثون عن محاولة انقلاب

وبحسب الناشطين فإن دوي انفجارات سُمعت في منطقة الوكرة، فيما تداول آخرون فيديوهات لسماع صوت إطلاق كثيف للرصاص داخل الدوحة فجر اليوم الاثنين.

وأشار بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب عسكري، يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.

وقال الصحافي الرياضي القطري راكان الهاجري: "بعد ما أمر الأمير تميم بإحالة شركة حمد بن جاسم للتحقيق, حاول الشيخ حمد القيام بانقلاب يبدأ من الوكرة".

وبدوره قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، في تغريدة له على تويتر اليوم الاثنين إنه "بسبب السماح للجنود الأتراك بالتجول في شوارع قطر مدججين بالسلاح، أهالي قطر يعيشون على كف عفريت".

(ي ح)