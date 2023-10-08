​​​​​​​قتلى زلزال أفغانستان يصل لألفي شخص وتعرض أكثر من 600 منزل للدمار

ارتفع عدد ضحايا الزلازل القوية التي هزت غربي أفغانستان، إلى نحو ألفي شخص، وهي من أعنف الزلازل التي تضرب البلاد منذ عقدين، وفق ما ذكر متحدث باسم حركة طالبان، الأحد، لوكالة "أسوشييتد برس".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلازل التي وقعت، السبت، كان مركزها على بعد 35 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وبلغت قوة إحداها 6.3 درجة.

وقال عبد الشكور صمدي، أحد سكان مدينة هرات، لصحيفة ""نيويورك تايمز" في وقت سابق، إن 5 زلازل قوية على الأقل ضربت المدينة عند الظهر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 600 منزل دُمّروا أو تضرروا جزئياً في أنحاء 12 قرية على الأقل في ولاية هرات مع تأثّر حوالي 4200 شخص.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية السبت، من أنه "يتوقع بأن يرتفع عدد الضحايا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ".

وتعاني أفغانستان في الأساس من أزمة إنسانية حادة، إذ تم وقف المساعدات الأجنبية على نطاق واسع منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

(د ع)