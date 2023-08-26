​​​​​​​قتلى وجرحى من قوات حكومة دمشق في ريف إدلب الجنوبي

نفذ مرتزقة ما يسمّون "أنصار التوحيد الجهادي"، عملية انغماسية ضد مواقع لقوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها، على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي"، بحسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أن المرتزقة فجّروا نفقاً لقوات حكومة دمشق وتبعه هجوم واشتباكات عنيفة، الأمر الذي أدى لمقتل 5 من قوات حكومة دمشق، كحصيلة أولية، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجراح متفاوتة.

في حين أكد المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود حالات خطرة بين الجرحى، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

كما وأصدر المرصد السوري حصيلة مقتل العسكريين والمدنيين في مناطق خفض التصعيد منذ مطلع عام 2023 إذ ارتفع عدد القتلى إلى 317، خلال 224 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات.

(س ع)