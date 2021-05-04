​​​​​​​قتلى وجرحى من قوات حكومة دمشق في هجوم لـ داعش بريف دير الزور

هاجم مرتزقة داعش خلال الساعات الفائتة، آليات عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها، بعد خروجهم من محطة الكم النفطية في بادية دير الزور الشرقية، حيث نصبوا لهم كمينًا في البادية، واستهدفوا الآليات بالأسلحة الرشاشة.

وأدى الاستهداف إلى مقتل عنصرين من المسلحين الموالين لقوات حكومة دمشق وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى في حالات خطرة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذا ووثق المرصد أول أمس، مقتل 4 عناصر من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، وإصابة 8 آخرين على الأقل بجراح، في استهدافات من قبل مرتزقة داعش في ريف تدمر ضمن بادية حمص الشرقية.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/ آذار 2019 وحتى يومنا هذا، وفقًا لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1408 قتيلًا من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 149 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة داعش غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات المرتزقة، إلى جانب مقتل 936 من مرتزقة داعش خلال الفترة ذاتها.

(ش ع)