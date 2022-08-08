​​​​​​​قتلى وجرحى من قوات حكومة دمشق في استهداف للمرتزقة شرق إدلب

وشن 3 مرتزقة هجوم على مواقع لقوات حكومة دمشق في محور جوباس بريف إدلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الأخيرة دون معلومات مؤكدة عن عدد القتلى إلى الآن، فيما قتل المرتزقة 3 الذين نفذوا الهجوم. بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان

واليوم، قصفت قوات حكومة دمشق بشكل مكثف وعنيف مناطق عدة في ريفي إدلب وحماة، في حين شهدت محاور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، استهدافات بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة وحكومة دمشق من جهة أخرى. وفي ساعات الصباح الأولى، نفذ مرتزقة "الفتح المبين" قصفاً مكثفاً على مواقع لحكومة دمشق في ريفي حماة الغربي والشمالي الغربي، وذلك رداً على مقتل 3 من مرتزقة "أنصار التركستان" يوم أمس، باستهداف لقوات حكومة دمشق.

(ل د)